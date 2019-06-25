Патрушев подвёл итоги переговоров с представителями США и Израиля

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл переговоры с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Иерусалиме. Также во встрече принимал участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Представители трёх государств обсуждали урегулирование сирийского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода Патрушева.