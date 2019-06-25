«Провоцирует ультраэкстремистские настроения»: Лавров о словах президента Грузии, назвавшей Россию «оккупантом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мальдивской Республики Абдула Шахид провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество, а также международную и региональную повестку. Кроме того, министры подписали соглашение о взаимной отмене виз. RT вёл прямую трансляцию.