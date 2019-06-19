Лавров участвует в презентации группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

В Москве проходит презентация группы стратегического видения «Россия — исламский мир». В ней принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Татарстана Рустам Минниханов, послы стран Организации исламского сотрудничества, общественные и религиозные деятели. Задача мероприятия — привлечь инвесторов из мусульманских государств в российские регионы. RT ведёт прямую трансляцию.