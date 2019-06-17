Лавров и глава МИД Южной Кореи подвели итоги встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили экономическое сотрудничество двух стран, в частности реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Кроме того, в повестке дня корейское урегулирование и денуклеаризация КНДР. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.