Лавров и глава МИД Южной Кореи подвели итоги встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили экономическое сотрудничество двух стран, в частности реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Кроме того, в повестке дня корейское урегулирование и денуклеаризация КНДР. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.
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