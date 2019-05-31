«Бредовые домыслы»: Лавров об обвинениях США в адрес РФ в «возможном нарушении» моратория на ядерные испытания

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RT
Глава МИД России Сергей Лавров посетил Токио, где состоялась его встреча с руководителем внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно. Министры приняли участие в переговорах в формате «2 + 2», а позднее провели отдельную встречу. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода Лаврова.

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