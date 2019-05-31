Лавров и глава МИД Японии подводят итоги переговоров

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в Токио. Министры обсудили весь комплекс двухсторонних отношений, включая политический диалог, кооперацию в торгово-экономической сфере и культурно-гуманитарные обмены в контексте подготовки к возможной встрече на высшем уровне в ходе саммита G20 в Осаке. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.