Лавров и глава МИД Японии подводят итоги переговоров

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RT
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в Токио. Министры обсудили весь комплекс двухсторонних отношений, включая политический диалог, кооперацию в торгово-экономической сфере и культурно-гуманитарные обмены в контексте подготовки к возможной встрече на высшем уровне в ходе саммита G20 в Осаке. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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