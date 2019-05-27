«Надеемся, что новые власти Украины проявят политическую волю»: Лавров об урегулировании в Донбассе

В понедельник, 27 мая, в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова с рабочим визитом прибыл глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, предстоящие политические контакты, а также обменялись мнениями по глобальным и региональным проблемам. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.