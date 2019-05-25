Акт XXVIII: во Франции «жёлтые жилеты» вышли на акцию протеста

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RT
«Жёлтые жилеты» вышли на 28-ю по счёту субботнюю акцию протеста — она проходит накануне выборов в Европарламент. В Париже демонстранты собираются в нескольких локациях. Правоохранительные органы не допускают их в некоторые центральные районы города, в частности к окрестностям Елисейского и Бурбонского дворцов, а также к собору Нотр-Дам. В столице Франции дежурят около 3000 полицейских и жандармов. RT ведёт прямую трансляцию.

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