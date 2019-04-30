«В ближайшее время ожидаем позитивных результатов»: Лавров о задержанных в Кабо-Верде российских моряках

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел, а также глава оборонного ведомства Кабо-Верде Луин Товареш провели пресс-конференцию по итогам переговоров. Стороны обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликтов в Африке, борьбы с международным терроризмом и развития двусторонних отношений. RT вёл пресс-конференцию.

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