«В ближайшее время ожидаем позитивных результатов»: Лавров о задержанных в Кабо-Верде российских моряках

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел, а также глава оборонного ведомства Кабо-Верде Луин Товареш провели пресс-конференцию по итогам переговоров. Стороны обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликтов в Африке, борьбы с международным терроризмом и развития двусторонних отношений. RT вёл пресс-конференцию.