«Это будет ужасным преступлением»: Лавров об угрозах США отпустить на свободу террористов из числа европейских граждан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бангладеш Абул Калам Абдул Момен подвели итоги встречи. Дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений, продвижение политического диалога, а также укрепление связей в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.