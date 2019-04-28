«Его будут помнить за ум, умение сопереживать и радостный смех»: скончался ведущий RT America Барт Чилтон

«С первого дня работы на канале, едва войдя в редакцию, Барт — высокий, с белоснежной шевелюрой, неизменно в ковбойских сапогах и с чарующей улыбкой — тотчас начал заводить друзей. Вскоре он влился в нашу команду и стал частью каждого из нас. Он всегда излучал спокойное, глубокое достоинство и к каждому относился с уважением, независимо от должности, статуса или возраста. Барт был одним из тех, кто способен расположить к себе, не произнося ни слова».

Наш коллега Барт Чилтон скончался после внезапной болезни. Ему было 58 лет.

Он уникальным образом сочетал в себе увлечённость бизнесом и обширный опыт в финансовой сфере и раскрыл эти качества в роли ведущего знаковой финансово-аналитической передачи канала RT — Boom Bust. Барт вывел качество контента и значимость на новый уровень, сделав её одной из самых популярных на канале RT America.

Его традиционное вступление — «Поехали!» — полностью отражало его энтузиазм и стремление повышать планку в работе и обретении новых знаний.

С первого дня работы на канале, едва войдя в редакцию, Барт — высокий, с белоснежной шевелюрой, неизменно в ковбойских сапогах и с чарующей улыбкой — тотчас начал заводить друзей. Вскоре он влился в нашу команду и стал частью каждого из нас.

Он всегда излучал спокойное, глубокое достоинство и к каждому относился с уважением, независимо от должности, статуса или возраста. Барт был одним из тех, кто способен расположить к себе, не произнося ни слова.

Он превосходил ожидания друзей и коллег. До карьеры на телевидении в 2007—2014 годах Барт состоял в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, где он возглавлял Консультативный комитет по вопросам энергетики и окружающей среды и Консультативный комитет по вопросам глобальных рынков.

Также он работал в нескольких предвыборных штабах местного и федерального уровней, в том числе в ходе президентских выборов, был членом переходной команды президента Барака Обамы, занимал должности в палате представителей и сенате конгресса США, а также в органах исполнительной власти.

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Он профессионально разбирался во многих сферах начиная с политики, в особенности американской, глобальных финансовых рынков, сельского хозяйства, энергетики, окружающей среды и транспорта и заканчивая музыкой, кино и поп-культурой.

Барт Чилтон был широко известен своей независимой точкой зрения на финансовое регулирование, а также благодаря частым появлениям в телеэфире, ярким публичным заявлениям и авторским статьям. В 1995—2001 годах Чилтон по назначению президента Билла Клинтона занимал пост заместителя руководителя аппарата министра сельского хозяйства США Дэна Гликмана.

«Его будут помнить за ум, умение сопереживать и радостный смех. Это невосполнимая утрата для нашей редакции, каждый из нас ощущает в сердце невосполнимую пустоту, — отметил директор информационного вещания RT America Михаил Солодовников. — Мы будем искать утешения и чтить его память, готовя для наших зрителей лучшие новостные материалы с самоотверженностью и усердием, которые стали визитной карточкой и наследием нашего друга Барта Чилтона».

Наша команда приносит искренние соболезнования супруге Барта Шерри.