Акт XXIV: во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»

В субботу, 27 апреля, во Франции проходит 24-я акция «жёлтых жилетов». Протестующие вышли на улицы через два дня после большой пресс-конференции президента Пятой республики Эммануэля Макрона, которую он провёл по итогам общенациональных дебатов. Значительную часть митингующих не устроили обтекаемые формулировки, использованные главой государства. Во многих городах власти запретили демонстрации «жёлтых жилетов» в определённых районах, на улицы выведены усиленные отряды полиции. RT вёл прямую трансляцию.