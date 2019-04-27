«Франция в гневе»: на RTД вышел фильм о «жёлтых жилетах»

На RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты». Франция в гневе». В картине рассказывается об истории и целях протестного движения, которое появилось во Франции в 2018 году. У «жёлтых жилетов» нет лидера, однако герои картины хорошо знакомы французам. Журналисты телеканала побеседовали с автором петиции против повышения цен на топливо — именно этот документ положил начало протестам. Также RT пообщался с Жисленом Кутаром, предложившим использовать жёлтые светоотражающие жилеты как символ движения, и Жеромом Родригесом, который в ходе манифестаций лишился глаза из-за действий полиции.

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Жёлтые жилеты». Франция в гневе». Авторы картины встретились и поговорили с представителями «жёлтых жилетов», чтобы понять, что в действительности стало причиной масштабных протестов во Франции и связанных с ними беспорядков.

История протестного движения берёт своё начало в мае 2018 года. Тогда предприниматель Присциллия Людоски опубликовала петицию против повышения налога на топливо. Петиция постепенно набирала популярность в соцсетях, а в октябре, когда на неё обратили внимание СМИ, количество подписавших документ французов возросло в разы.

Затем активисты начали снимать и выкладывать в сеть видео с призывами выйти на акцию протеста 17 ноября 2018 года.

© RT

Одним из авторов таких видеороликов стал автомеханик Жислен Кутар. Именно он предложил использовать жёлтые светоотражающие жилеты, которые должны быть у каждого водителя во Франции, в качестве символа движения. В своём видео он призвал всех, кто не сможет принять участие в демонстрации 17 ноября, но разделяет взгляды протестующих, положить жёлтый жилет на приборную панель.

Никто не предполагал, что в первой акции протеста примут участие так много людей. МВД Франции насчитало более 280 тыс. протестующих, однако, по словам самих «жилетов», их было гораздо больше.

Кутара на съёмки видео побудила новость о повышении пошлин на бензин. В октябре 2018 года, отмечает Кутар, топливо стоило около €1,35. В январе 2019 года цены должны были подняться до €1,5.

«Зарплаты не растут. Роста доходов нет. А жизнь становится всё дороже и дороже», — объясняет Кутар.

«Кому-то это покажется незначительным, но для тех, кто зарабатывает меньше €1000, залить полный бак — очень серьёзная статья расхода. Они не учитывают, что людям, живущим в сельской местности, просто необходим автомобиль», — отмечает участник движения Максим Николь.

Протестанты против полицейских

К несчастью, акции протеста не удалось удержать в мирном русле. Несмотря на то что большинство манифестантов не проявляли агрессию и не стремились вступить в конфронтацию с полицией, сотрудники правоохранительных органов стали применять грубую силу.

«На первой демонстрации мы вышли на Елисейские Поля, и, пока мы пели «Марсельезу», против нас применили газ. Мы были в шоке. Когда ты не ведёшь себя агрессивно, а против тебя применяют газ, это шокирует. Мы разбежались по Елисейским Полям, потому что газ шёл отовсюду. А ведь там были пожилые люди!» — рассказывает Людоски.

Она подчёркивает, что многие участники протестов получили серьёзные травмы из-за действий сотрудников правоохранительных органов. Некоторые даже получили увечья — резиновые пули попадали демонстрантам в щёки и глаза.

© RT

Один из героев фильма RT — Жером Родригес. Он присутствовал на акции протеста 26 января и вёл себя мирно — снимал происходящее на видео и вёл онлайн-трансляцию в Facebook, — но всё равно серьёзно пострадал от рук полицейских.

«Чтобы не мешать полиции, я отошёл назад. В итоге мне прилетело дважды. Сначала в меня попала граната, которая должна была разогнать толпу, и тут же в меня выстрелили из травматического оружия», — описывает произошедшее Родригес.

Пуля попала в глаз. Мужчину оперировали пять часов и наложили ему 17 швов, однако он уже никогда не будет видеть этим глазом.

Протестующие подчёркивают: самозащита — это правильно. Совершенно нормально, когда полицейский защищает себя, если на него нападают две сотни людей. Но почему сотрудники правоохранительных органов проявляют агрессию, когда их жизни ничего не угрожает?

«Есть сотни видео, на которых пять-семь полицейских бьют лежащую на земле женщину, бьют её по голове, стреляют в людей с расстояния меньше пяти метров», — рассказывает Максим Николь.

© RT

Присциллия Людоски отмечает, что некоторые люди специально приходят на акции протеста, чтобы подраться или заняться вандализмом. И они не входят в число мирных «жёлтых жилетов». Однако полиция почему-то не задерживает агрессоров.

«Я как-то общалась с высокопоставленным сотрудником полиции. И говорю ему: «Это странно. Вы же видите вандалов? Мы все видели, как они пришли. Они одеты иначе. Вы же можете их задержать. Почему вы не делаете этого?» И тогда он сделал так...» — здесь Людоски показывает пальцем вверх. Этим жестом полицейский, по всей видимости, давал понять: вандалов не трогают по указанию вышестоящих властей.

«То, что они допускают насилие, — может, это часть игры правительства? Чтобы показать, что «жёлтые жилеты» — плохие? Чтобы нас дискредитировать? — задаётся тем же вопросом Родригес. — То, что со мной случилось, потрясло даже многих полицейских. Некоторые подходили поддержать меня, что-то говорили. Некоторые даже откровенно признавались, что иногда им приказывают закрывать глаза на погромы».

Как бы то ни было, активисты не намерены сдаваться и планируют продолжать протесты. Они уже достигли важной промежуточной цели: движение без лидера, политической партии, идейного вдохновителя или профсоюза сумело обратить на себя внимание властей.

«Представители интеллигенции, политики вдруг обнаружили, что во Франции есть народ. Для них это стало большим сюрпризом», — объясняет произошедшее писатель Кристоф Гий.

Смотрите фильм «Жёлтые жилеты». Франция в гневе» на RTД.