«Не только жителям ЛНР и ДНР»: Путин о возможности упрощённого получения российских паспортов для всех граждан Украины

В Китае завершился международный форум «Один пояс — один путь», в котором приняли участие главы 37 государств. Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции коснулся вопроса упрощённой выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. По его словам, власти рассматривают возможность расширения этого порядка на всех граждан Украины. RT вёл прямую трансляцию.