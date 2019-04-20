Без шествий у Нотр-Дама: во Франции проходит 23-я акция «жёлтых жилетов»

Во Франции началась 23-я по счёту манифестация «жёлтых жилетов». Пожар в Нотр-Даме не стал поводом для отмены еженедельной акции, которую сторонники движения проводят по субботам. Однако «жёлтым жилетам» запретили митинговать в районе собора Парижской Богоматери. Власти вывели на улицы около 60 тысяч полицейских. Сообщается о задержании 70 демонстрантов. RT ведёт прямую трансляцию.