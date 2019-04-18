По меньшей мере 29 погибших: что известно об аварии туристического автобуса в Португалии

По меньшей мере 29 человек погибли и ещё 27 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса на юго-востоке португальского острова Мадейра. По предварительной информации, все или большая часть погибших были туристами из Германии. Данных о том, что в салоне пассажирского автобуса были российские граждане, пока нет. Посольство РФ находится в тесном контакте с местными властями и выясняет все обстоятельства трагедии. По имеющимся сведениям, водитель не справился с управлением на повороте, автобус съехал с холма и перевернулся. Свои соболезнования жертвам аварии выразили президент и премьер Португалии, а также власти Германии, которые пока исходят из того, что погибшие были гражданами ФРГ.

По меньшей мере 29 человек стали жертвами серьёзного дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Португалии. Авария произошла около 18:30 по местному времени (20:30 мск) в районе населённого пункта Канису на юго-востоке острова Мадейра.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Однако его дальнейшее падение с обрыва и, возможно, большее число жертв предотвратил жилой дом, расположенный в нескольких метрах от автотрассы.

Информацию о гибели 28 человек изначально сообщил глава муниципалитета Санта-Круш Филипе Соуза, по словам которого жертвами трагедии стали 11 мужчин и 17 женщин. Позднее стало известно, что от полученных травм скончался один из пострадавших.

В службе гражданской защиты Мадейры также приводили данные о 28 погибших и информировали о 28 раненых в результате ДТП. Точное число находившихся в салоне автобуса и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Район инцидента был оцеплен сотрудниками полиции, на месте аварии работают экстренные службы. Несколько пострадавших были доставлены в центральную больницу Фуншала — столицы автономного региона Мадейра. Другим необходимая первая помощь оказана на месте.

По имеющейся на момент публикации материала информации, все или большая часть погибших в ДТП были туристами из Германии. По данным португальского издания Observador, туристическая группа собиралась на ночную экскурсию в Фуншал.

Подробной информации о состоянии португальских водителя и гида, а также остальных пострадавших пока нет. Российское посольство в Португалии находится в контакте с местными властями и проверяет, были ли среди пассажиров автобуса граждане Российской Федерации.

«На текущий момент (21:10 лиссабонского времени) информации о российских гражданах среди пассажиров нет», — сообщили в дипмиссии.

«Посольство находится в постоянном контакте с властями Мадейры для выяснения обстоятельств произошедшего 17 апреля на острове ДТП с туристическим автобусом... Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавили в пресс-службе посольства.

Позднее в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии сообщили, что на данный момент ведомство исходит из предположения, что жертвы трагедии действительно были гражданами ФРГ. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Ужасные новости поступают из Мадейры. Выражаем наши глубокие соболезнования по поводу погибших в аварии с автобусом, наши мысли с пострадавшими», — написал Зайберт в Twitter.

Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus #Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten. Besorgte Angehörige können sich an das AA, Tel. 030 5000 2000 wenden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 17, 2019

Свои глубокие соболезнования близким погибших и властям ФРГ также выразили президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер республики Антониу Кошта и власти Мадейры. Кроме того, ди Соза сообщил о намерении прибыть на Мадейру, чтобы на месте следить за ситуацией вокруг аварии туристического автобуса. Позднее, однако, эти планы были поставлены под сомнение, чтобы не мешать возможной транспортировке раненых.

Источник агентства Lusa сообщил, что три самолёта португальских Военно-воздушных сил готовы в случае необходимости вылететь на Мадейру для эвакуации раненых на континент.