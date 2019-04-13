Задержание со стрельбой: в Лондоне неизвестный протаранил машину посла Украины

Неизвестный мужчина протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, припаркованный рядом с дипмиссией. Злоумышленник попытался совершить наезд на полицейских, прибывших на место инцидента. В ответ правоохранители применили огнестрельное оружие. Нарушителя задержали, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Мужчина за рулём автомобиля протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, сообщили в дипмиссии.

«Около 10:00 (12:00 мск. — RT) в субботу, 13 апреля, служебную машину посла Украины в Великобритании намеренно протаранили в тот момент, когда она была припаркована напротив здания посольства», — говорится на сайте учреждения. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия немедленно вызвали полицию, машина подозреваемого при этом была заблокирована.

«Однако, несмотря на действия полицейских, злоумышленник сумел ещё раз протаранить машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю нарушителя», — сообщает посольство Украины. По информации дипломатов, подозреваемого впоследствии доставили в полицейский участок.

В полиции уточнили, что нарушитель попытался совершить наезд на стражей порядка, вследствие чего они применили огнестрельное оружие и тазер. Это обстоятельство стало поводом для проведения стандартной внутренней полицейской проверки.

«В соответствии со стандартной процедурой в настоящее время ведётся расследование по факту применения полицейского огнестрельного оружия в ходе инцидента», — заявил Энди Уокер, старший суперинтендант Скотленд-Ярда из специализированного командования по огнестрельному оружию.

Вместе с тем он выразил признательность офицерам полиции, которые «незамедлительно отреагировали на инцидент и подвергли себя риску».

Автомобиль посла протаранил мужчина в возрасте около 40 лет. В настоящее время устанавливаются его личность и мотивы атаки.

Нарушитель не получил ранений, но в качестве меры предосторожности его направили в госпиталь. В Скотленд-Ярде отметили, что не рассматривают инцидент как теракт.

Нарушитель на Mercedes-Benz

Британские СМИ пишут, что атаковавший автомобиль посла водитель находился за рулём серебристого седана Mercedes-Benz E-Class.

По информации The Telegraph, после задержания машина нарушителя была развёрнута в противоположную сторону от посольства, а стекло водительской двери разбито. После отправки водителя Mercedes-Benz в больницу на месте происшествия остались три полицейских автомобиля и два фургона.

Издание отмечает, что в багажнике серебристого седана находился ящик с инструментом и сумки с покупками.

Жители района Холланд-парк, где произошёл инцидент, сообщили, что слышали не менее десяти выстрелов во время задержания нарушителя. Кроме того, очевидцы отметили быстроту появления полиции на месте происшествия.

На месте сохраняется полицейское оцепление, эксперты-криминалисты осматривают повреждённые автомобили.

Инциденты у посольств

Ранее в Афинах произошёл инцидент возле российского посольства. 22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку, расположенную рядом с дипмиссией.

«Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства», — сообщили тогда в диппредставительстве.

В правительстве Греции заявили, что осуждают нападение, и заверили, что «будут приняты необходимые полицейские меры, чтобы такие неприемлемые вещи не повторялись».

Также по теме «Шабаш радикалов»: на Украине совершены нападения на российские диппредставительства Украинские радикалы атаковали российские диппредставительства в разных городах страны. Подобные «акции» прошли в Киеве, Львове,...

До этого, в феврале, группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.

По информации СМИ, злоумышленники идентифицировали себя как «борцы за права человека». В частности, по разным данным, они вынесли из здания дипмиссии два компьютера и два жёстких диска.

В том же месяце группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль. В дипмиссии рассказали, что злоумышленники забрали все консульские сборы и избили дипломатический персонал.

В ноябре 2018 года произошли нападения на российские посольства на Украине. Атаки были направлены против дипмиссий в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

Собравшиеся у посольства РФ в украинской столице пытались жечь автомобильные покрышки, а также бросали в здание дымовые шашки и фаеры, скандируя при этом: «Смерть России!» Аналогичные акции с применением фаеров и дымовых шашек прошли во Львове и Одессе.

В Харькове радикалы также сожгли российский флаг. Во время митинга они призывали разорвать дипломатические отношения с Москвой, ввести для россиян визовый режим и национализировать весь российский бизнес на территории Украины.