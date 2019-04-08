Лавров принял участие в XII сессии Российско-арабского делового совета

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия XII сессии Российско-арабского делового совета, посвящённого развитию торговых связей между Москвой и ближневосточными партнёрами. Ранее министр отмечал, что эта площадка предоставляет возможность «для заинтересованного обсуждения вопросов расширения практического сотрудничества между Россией и странами региона в торгово-экономической сфере». RT вёл прямую трансляцию.