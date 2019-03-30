В Париже проходит 20-я по счёту акция протеста «жёлтых жилетов»

«Жёлтые жилеты» в 20-й раз вышли на улицы французских городов. Только в Париже поданы заявки на четыре демонстрации и два шествия, однако власти столицы, как и в прошлый раз, запретили акции на Елисейских Полях и в нескольких других местах в центре города. Одно из заявленных на субботу выступлений называется «Крыша для всех» и посвящено проблемам неравенства в плане доступности жилья. RT ведёт прямую трансляцию.