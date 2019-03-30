Её университеты: официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт ушла в отставку

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт ушла в отставку со своего поста. Об этом заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео. Он также сообщил, что Науэрт отправится на учёбу по программе Фулбрайта, направленной на сотрудничество с иностранными университетами. До работы в Госдепе Хезер была ведущей Fox News Channel. По данным СМИ, на её место придёт сотрудница этого же телеканала, бывший офицер и член администрации экс-хозяина Белого дома Барака Обамы Морган Ортагус.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт покинула свой пост. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

«От имени семьи Госдепартамента мы благодарим Хезер Науэрт за её службу и два года непревзойдённого совершенства. Вы будете отлично представлять Америку в программе Фулбрайта», — написал он в Twitter.

Программа Фулбрайта — это система образовательных грантов, основанная бывшим сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 году. Она финансируется Госдепартаментом и стимулирует получение образования как иностранных студентов в США, так и американских за рубежом.

Президент США Дональд Трамп также поблагодарил Науэрт за её деятельность на посту пресс-секретаря Госдепартамента.

«Огромное спасибо Хезер Науэрт за службу стране в Госдепартаменте США. Отличная работа! Я горд, что вы присоединились к команде программы Фулбрайта», — написал он в Twitter.

A huge thanks to @HeatherNauert for serving America at the @StateDept. Great work! I’m proud to have you join the Fulbright board! https://t.co/oq0ZaA3MID — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 марта 2019 г.

Напомним, Науэрт была назначена на пост пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США 24 апреля 2017 года. Таким образом, она занимала этот пост почти два года. До этого она работала ведущей новостей на телеканале Fox News Channel.

«Науэрт пришла в департамент с более чем 15-летним опытом работы как телеведущая и корреспондент, освещавшая зарубежные и внутренние события, включая теракты 11 сентября, войну в Ираке и геноцид в Дарфуре в Судане. Медийный опыт Хезер и её заинтересованность сферой международных отношений ценны, так как она будет транслировать позицию администрации по внешней политике американским гражданам и миру», — говорилось в заявлении Госдепартамента.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Трамп любит смотреть Fox News Channel и, более того, передача FOX & Friends, которую с 2008 года вела Науэрт, — любимая передача американского президента.

«Побудить к более правильному поведению»

На своём посту Хезер Науэрт придерживалась курса администрации президента. Ещё до избрания Трампа главой государства она выражала ему свою поддержку. Поддерживала Науэрт и санкционную политику, проводимую Вашингтоном. Ограничительные меры в отношении России, по мнению Науэрт, позволяют заставить Москву вести себя «более правильно».

«В такой ситуации вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к более правильному поведению», — сказала она в ходе брифинга в августе 2018 года.

Также Науэрт, говоря о якобы проведённой Дамаском химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, не приведя доказательств, заявила, что США «просто знают» о попытках России и арабской республики «скрыть» улики.

«Мы думаем, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия… Мы просто знаем, что они пытаются провести зачистку», — отметила пресс-секретарь.

Трамп также хотел назначить Науэрт постпредом США при ООН, на что она дала согласие в декабре 2018 года. Однако уже в феврале она сняла свою кандидатуру с рассмотрения на эту должность.

«Просто читала»

До Науэрт пост официального представителя Госдепа США занимали Элизабет Трюдо, Джон Кирби, Марк Тонер и — до марта 2015 года — Дженнифер Псаки, которая известна своими оговорками и ошибками. Так, в мае 2014 года, комментируя референдумы на юго-востоке Украины о статусе Донецкой и Луганской областей, Псаки заявила о нарушениях избирательного процесса, однако не смогла объяснить свои слова.

«Методология голосования вызывает сильные подозрения, есть сообщения о выборных каруселях, предварительно заполненных бюллетенях», — сказала она.

В ответ на вопросы, что из себя представляют карусели, Псаки заявила, что «просто читала и сама не очень знакома с этим термином».

Кроме того, Псаки сообщила, что газ поставляется в Россию из Западной Европы через Украину.

«Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объёмам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», — утверждала она.

Бывшая сотрудница Fox News, офицер, член команды Обамы

По данным NBC, полученным от трёх источников, следующим пресс-секретарём Госдепартамента станет также бывшая сотрудница Fox News и Fox Business Network Морган Ортагус. Собеседники NBC не уточнили, когда будет объявлено о её назначении.

Морган Ортагус

AFP

© BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Офицер ВМС США, соучредитель консалтинговой фирмы, Ортагус ранее занимала пост сотрудницы по связям с общественностью в Агентстве международного развития США, была членом администрации бывшего президента Барака Обамы в качестве аналитика разведки Минфина.

Представитель Fox News заявил 28 марта, что Ортагус больше не работает на телеканале. Госдепартамент и Белый дом данную публикацию пока не прокомментировали.