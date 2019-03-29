«Демонстрация вседозволенности»: Лавров о признании Вашингтоном израильского суверенитета над Голанами

В пятницу, 29 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров совершает поездку в турецкую Анталью. Он принял участие в седьмом заседании российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств и провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили подготовку встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая состоится в апреле в Москве, а также урегулирование конфликта в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.