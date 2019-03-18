Стрелок в бегах: что известно о нападении в нидерландском Утрехте

По последним данным, три человека стали жертвами стрельбы в центре нидерландского города Утрехт. Ещё пятеро получили ранения, однако о степени тяжести повреждений пока не сообщается. Злоумышленник открыл стрельбу в салоне трамвая утром 18 марта, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция проводит спецоперацию по его задержанию, не исключается, что преступление было терактом. По подозрению в причастности к инциденту правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Местные СМИ сообщают, что несколько лет назад силовики задерживали его за возможные связи с террористической группировкой «Исламское государство»*, однако затем отпустили.

По меньшей мере три человека погибли и пять пострадали в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в трамвае в нидерландском Утрехте. Информация о происшествии поступила в полицию утром в понедельник, 18 марта, около 10:45 по местному времени (12:45 мск).

Изначально сообщалось о трёх погибших и девяти раненых, однако позднее в правоохранительных органах скорректировали имеющиеся данные. При этом там воздержались от дальнейших комментариев относительно тяжести ранений пострадавших.

Полиция Нидерландов распространила фотографию 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса, который разыскивается в связи с инцидентом.

Пока неизвестно, был ли он стрелком, однако силовики просят граждан не приближаться к этому человеку и сообщать о его местонахождении.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

Стрельба произошла на пересечении Бенилюкслаан и Октоберпляйн, 24, в центре Утрехта, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия прибыли экстренные службы, все пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.

Позднее координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Нидерландов Питер-Яп Алберсберг в ходе специальной пресс-конференции сообщил, что инциденты со стрельбой были зафиксированы в нескольких районах Утрехта. Жителям города рекомендовали не выходить на улицы.

Кроме того, уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до наивысшего, пятого разряда. Полиция не исключает, что преступление было террористической атакой.

«Наш приоритет заключается в обнаружении организатора атаки. Не исключено, что преступление носило террористический характер, однако многое до сих пор остаётся неясным. Правоохранительные органы проводят сложную операцию по поиску подозреваемого. Просим граждан сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей», — заявил Алберсберг.

Позднее городской совет Утрехта отозвал просьбу к жителям не покидать свои дома, поскольку были опровергнуты опасения относительно того, что стрельба происходила в нескольких районах города.

По неподтверждённой пока информации интернет-издания Karar, разыскиваемый Гёкмен Танис — уроженец турецкого города Йозгат. Отмечается, что несколько лет назад его задерживали по подозрению в причастности к связям с террористической группировкой «Исламское государство»*, однако затем отпустили.

«Он был не очень связан с турецкой общиной, он был скорее отшельником», — заявил собеседник издания в Утрехте.

Между тем турецкое агентство Anadolu сообщает, что стрелок мог открыть огонь в трамвае «из-за семейных проблем».

«По словам родственников подозреваемого в нападении в Утрехте Гёкмена Таниса, он стрелял в одного из своих близких, находившегося в трамвае, по «семейным причинам», а затем открыл огонь по тем, кто пытался помочь пострадавшему», — указано в тексте.

После инцидента со стрельбой правоохранительные органы усилили меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры, включая аэропорты, школы и мечети. В свою очередь, власти Германии усилили контроль на границе с Нидерландами, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции.

«Мы обмениваемся информацией с коллегами в Нидерландах, а также с полицейскими федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Мы усилили контроль в районе городов Клеве и Ахен», — заявила собеседница агентства.

О готовности в случае необходимости оказать помощь Нидерландам сообщили власти Бельгии. По словам исполняющего обязанности премьер-министра страны Шарля Мишеля, бельгийские спецслужбы пристально следят за ситуацией в Утрехте.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.