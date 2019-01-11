«Где же реакция Евросоюза?»: Захарова о праздновании 110-летия Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным темам внешней политики. Дипломат отметила, что Москва ждёт от США разъяснений в связи с возбуждением новых уголовных дел в отношении россиян по непонятным причинам. Кроме того, в МИД призвали ЕС осудить действия Киева, который официально провозгласил праздником 110-летие Степана Бандеры. RT ведёт прямую трансляцию.