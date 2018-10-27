«Проведена серьёзная работа»: Путин об итогах четырёхстороннего саммита в Стамбуле по Сирии

Президент России Владимир Путин, его турецкий и французский коллеги Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели пресс-конференцию по итогам четырёхсторонней встречи по Сирии, прошедшей в Стамбуле. На саммите затрагивались вопросы политического урегулирования в САР, возвращения в страну беженцев и восстановления сирийской экономики. RT вёл прямую трансляцию.