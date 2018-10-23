«Мы решили расширить координационные действия»: Болтон о взаимодействии с Россией по Сирии

Советник президента США Джон Болтон завершает визит в Москву, где его приняли президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Стороны обсудили развитие межгосударственных отношений, вопросы стратегической безопасности, региональные конфликты и сирийское урегулирование. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Джона Болтона по итогам визита.