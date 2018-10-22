«Любое действие будет встречать противодействие»: Лавров о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Элуа Дуву подводят итоги переговоров в Москве. Дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и других областях. В частности, как отмечала российская сторона, Москва видит перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, медицины и разведки месторождений минерального сырья. RT ведёт прямую трансляцию.