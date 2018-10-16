«Страна разделена надвое»: почему Великобритании не удаётся согласовать с ЕС условия брексита

Правительство Великобритании достигло «хорошего прогресса» в переговорах по брекситу, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. Впрочем, она отметила, что ряд важных вопросов до сих пор не решён, в том числе проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией. Между тем глава Евросовета Дональд Туск считает, что выход Британии без сделки «сейчас более вероятен, чем когда-либо». Эксперты полагают, что Мэй не хочет выходить из ЕС без соглашения, поскольку это обернётся большими потерями для экономики страны. Однако, как утверждают аналитики, Евросоюз выдвигает требования, на которые не готовы согласиться многие парламентарии и около половины подданных королевства, проголосовавших за «жёсткий» брексит на референдуме.

Правительство Великобритании добилось «хорошего прогресса» в обсуждении условий выхода страны из Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. По её словам, стороны достигли взаимного согласия по поводу структуры и объёма будущих торговых отношений.

«Контуры сделки по подавляющему большинству моментов соглашения о выходе — то есть условиям нашего выхода из ЕС — теперь ясны», — подчеркнула Мэй.

В то же время она отметила, что в ходе переговоров так и не были решены вопросы, касающиеся будущей границы между Ирландией и Северной Ирландией. Обе стороны выступают за отсутствие пограничного контроля. Однако ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе, из которого собирается выйти Великобритания. Лондон не устраивает, что в этом случае граница будет находиться непосредственно на территории страны — в Ирландском море.

«Мы дали ясно понять, что мы не можем согласиться на то, что угрожает единству Соединённого Королевства», — подчеркнула Мэй.

Ранее между Лондоном и Брюсселем была достигнута договорённость, что Северная Ирландия останется в составе общего рынка, если стороны не придут к соглашению. Мэй заверила, что такое решение будет временным.

Между тем в Евросоюзе придерживаются несколько иного взгляда на переговоры про брекситу. В частности, глава Евросовета Дональд Туск считает, что вариант выхода Британии из ЕС без соглашения сейчас «более вероятен, чем когда-либо ранее».

«Мы должны подготовить ЕС к сценарию отсутствия договорённости, который более вероятен, чем когда-либо ранее», — говорится в пригласительном письме главы Евросовета членам организации перед саммитом 17—18 октября.

Внутренние интересы

Вопрос об ирландской границе стал камнем преткновения в переговорах. При этом Мэй вынуждена учитывать интересы парламентариев.

«Демократическая юнионистская партия (DUP), представляющая протестантов в Северной Ирландии, говорит, что статус Северной Ирландии не должен отличаться от статуса других регионов Великобритании. Действительно, одно из предложений заключалась в том, чтобы эту границу провести по ирландскому морю, тогда Северная Ирландия будет отделена от основной части страны, чему категорически противится DUP», — пояснила в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

На парламентских выборах 2017 года консервативная партия потеряла большинство. Чтобы удержаться у власти, тори были вынуждены вступить в коалицию с DUP.

«И вот Демократическая юнионистская партия говорит о том, что если вопрос о границах не будет решен так, как она считает нужным, то она перестанет поддерживать консерваторов в парламенте, а это означает, что правительство Мэй может пасть», — отмечает эксперт.

Одновременно консерваторы-евроскептики призывают Мэй отказаться от компромиссных вариантов и пойти на жёсткий брексит — без дополнительных соглашений. В частности, в сентябре о намерении противостоять плану премьера заявил экс-министр Великобритании по брекситу Дэвид Дэвис.

«Страна практически разделена надвое. Одна часть выступает за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС и выход её был максимально жёстким, с обрывом всех связей. Другая, наоборот, категорически против выхода из ЕС и считает, что если уж результаты референдума не изменить, нужно сделать брексит максимально мягким», — заявил в разговоре с RT доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

С критикой переговоров неоднократно выступал бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В своей статье, опубликованной в The Daily Telegraph, он назвал предложения сторон «выбором между распадом или подчинением страны». По его словам, в случае выбора одного из предложенных вариантов либо Северная Ирландия, либо вся Великобритания станет экономической колонией ЕС.

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«Наступает момент, когда нужно дать отпор хулиганам. После более чем двух лет безжалостного помыкания со стороны ЕС для Великобритании настало время сопротивляться», — заявил Джонсон.

Сам экс-глава МИД предлагает план, основанный на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (CETA) между ЕС и Канадой, а также призывает подготовить сценарий выхода страны без соглашения.

При этом Мэй намерена сохранить для Великобритании возможность пользоваться льготами и привилегиями единого общего экономического рынка Евросоюза, заметил Топорнин.

«Она не хочет полностью выходить из общего рынка ЕС, потому что это грозит существенными потерями для местных бизнесменов и для экономики страны. Ведь Великобритания пользуется возможностью поставлять товары и услуги на рынок с населением около шестисот миллионов человек, причём население это высоко платёжеспособное... Жёсткий план выхода может спугнуть международных инвесторов и они переедут из Лондона. И Тереза Мэй, как премьер-министр, это понимает и хочет смягчить угрозу», — заключил эксперт.