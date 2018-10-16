«Страна разделена надвое»: почему Великобритании не удаётся согласовать с ЕС условия брексита
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Правительство Великобритании добилось «хорошего прогресса» в обсуждении условий выхода страны из Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. По её словам, стороны достигли взаимного согласия по поводу структуры и объёма будущих торговых отношений.
«Контуры сделки по подавляющему большинству моментов соглашения о выходе — то есть условиям нашего выхода из ЕС — теперь ясны», — подчеркнула Мэй.
В то же время она отметила, что в ходе переговоров так и не были решены вопросы, касающиеся будущей границы между Ирландией и Северной Ирландией. Обе стороны выступают за отсутствие пограничного контроля. Однако ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе, из которого собирается выйти Великобритания. Лондон не устраивает, что в этом случае граница будет находиться непосредственно на территории страны — в Ирландском море.
«Мы дали ясно понять, что мы не можем согласиться на то, что угрожает единству Соединённого Королевства», — подчеркнула Мэй.
Ранее между Лондоном и Брюсселем была достигнута договорённость, что Северная Ирландия останется в составе общего рынка, если стороны не придут к соглашению. Мэй заверила, что такое решение будет временным.
Между тем в Евросоюзе придерживаются несколько иного взгляда на переговоры про брекситу. В частности, глава Евросовета Дональд Туск считает, что вариант выхода Британии из ЕС без соглашения сейчас «более вероятен, чем когда-либо ранее».
«Мы должны подготовить ЕС к сценарию отсутствия договорённости, который более вероятен, чем когда-либо ранее», — говорится в пригласительном письме главы Евросовета членам организации перед саммитом 17—18 октября.
Внутренние интересы
Вопрос об ирландской границе стал камнем преткновения в переговорах. При этом Мэй вынуждена учитывать интересы парламентариев.
«Демократическая юнионистская партия (DUP), представляющая протестантов в Северной Ирландии, говорит, что статус Северной Ирландии не должен отличаться от статуса других регионов Великобритании. Действительно, одно из предложений заключалась в том, чтобы эту границу провести по ирландскому морю, тогда Северная Ирландия будет отделена от основной части страны, чему категорически противится DUP», — пояснила в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
На парламентских выборах 2017 года консервативная партия потеряла большинство. Чтобы удержаться у власти, тори были вынуждены вступить в коалицию с DUP.
«И вот Демократическая юнионистская партия говорит о том, что если вопрос о границах не будет решен так, как она считает нужным, то она перестанет поддерживать консерваторов в парламенте, а это означает, что правительство Мэй может пасть», — отмечает эксперт.
Одновременно консерваторы-евроскептики призывают Мэй отказаться от компромиссных вариантов и пойти на жёсткий брексит — без дополнительных соглашений. В частности, в сентябре о намерении противостоять плану премьера заявил экс-министр Великобритании по брекситу Дэвид Дэвис.
«Страна практически разделена надвое. Одна часть выступает за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС и выход её был максимально жёстким, с обрывом всех связей. Другая, наоборот, категорически против выхода из ЕС и считает, что если уж результаты референдума не изменить, нужно сделать брексит максимально мягким», — заявил в разговоре с RT доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
С критикой переговоров неоднократно выступал бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В своей статье, опубликованной в The Daily Telegraph, он назвал предложения сторон «выбором между распадом или подчинением страны». По его словам, в случае выбора одного из предложенных вариантов либо Северная Ирландия, либо вся Великобритания станет экономической колонией ЕС.
- Reuters
- © Toby Melville
«Наступает момент, когда нужно дать отпор хулиганам. После более чем двух лет безжалостного помыкания со стороны ЕС для Великобритании настало время сопротивляться», — заявил Джонсон.
Сам экс-глава МИД предлагает план, основанный на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (CETA) между ЕС и Канадой, а также призывает подготовить сценарий выхода страны без соглашения.
При этом Мэй намерена сохранить для Великобритании возможность пользоваться льготами и привилегиями единого общего экономического рынка Евросоюза, заметил Топорнин.
«Она не хочет полностью выходить из общего рынка ЕС, потому что это грозит существенными потерями для местных бизнесменов и для экономики страны. Ведь Великобритания пользуется возможностью поставлять товары и услуги на рынок с населением около шестисот миллионов человек, причём население это высоко платёжеспособное... Жёсткий план выхода может спугнуть международных инвесторов и они переедут из Лондона. И Тереза Мэй, как премьер-министр, это понимает и хочет смягчить угрозу», — заключил эксперт.