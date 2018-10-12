«Никогда не создавали препятствий для ОЗХО»: Шульгин об обвинениях Лондона в кибератаках Москвы на организацию

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RT
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не соблюдает базовое положение Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом в беседе с журналистами заявил российский посол в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, недостатки в работе организации обнаружились во время расследования инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. RT вёл прямую трансляцию.

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