«Никогда не создавали препятствий для ОЗХО»: Шульгин об обвинениях Лондона в кибератаках Москвы на организацию

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не соблюдает базовое положение Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом в беседе с журналистами заявил российский посол в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, недостатки в работе организации обнаружились во время расследования инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. RT вёл прямую трансляцию.