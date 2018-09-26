«В системе миротворчества назрели изменения»: глава МИД РФ Лавров выступил по итогам заседания Генассамблеи ООН

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RT
Изменения в системе миротворчества ООН объективно назрели, но основополагающие принципы должны оставаться неизменными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на заседании по миротворчеству в рамках Генассамблеи организации. Глава МИД РФ отметил, что Москва поддерживает стремление Генерального секретаря совершенствовать миротворческую деятельность организации, но при этом добавил, что выступает против «увлечения силовыми мандатами».
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