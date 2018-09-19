Очевидный принцип: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» о перспективах развития российско-китайских отношений

Давно стало расхожим мнение, что китайской мировой гегемонии предстоит прийти на смену американской. И ещё — что на фоне китайской гегемонии американская покажется раем. Оба этих утверждения верны лишь отчасти. Специально для RT автор Telegram-канала «Мышь в овощном» разбирается, как надо и как не надо развивать российско-китайские отношения, осмысляя среднесрочную перспективу развития самого Китая.

Экспансия американских интересов всегда шла рука об руку с экспансией американских ценностей и институтов. Китай в этом замечен не был и не будет. Китайские ценности — для внутреннего употребления. Срединная империя в китайской картине мира — его безусловный центр, но центр такого рода, у которого окружающие варвары могут учиться цивилизованности в широком смысле слова (что похвально) или не учиться (что подчёркивает несовершенство самой их природы). Этот модус шлифовался тысячелетиями, и не ближайшим десятилетиям его менять.

Силовая экспансия Китая крайне маловероятна ещё и потому, что репутация китайских вооружённых сил в массовом сознании намного выше, чем их действительная боевая ценность. Точнее всего было бы сравнить НОАК с РККА по состоянию на 21 июня 1941 года. Горы довольно современного вооружения, миллионы человек личного состава, неисчерпаемый мобрезерв — и очень-очень есть куда расти в отношении управления, взаимодействия, вождения войск, инициативности кадров на всех уровнях и массы иных категорий того же рода. Усугубляется это тем, что почти 70 лет китайская армия не имеет боевого опыта противостояния противнику, превосходящему технически и организационно, а последние 40 не имеет никакого боевого опыта в принципе. Всё сказанное соседом прекрасно осознаётся и наверняка учитывается не только в военном строительстве, но и в государственном.

Сказанное не означает, что китайской экспансии не существует и что она не будет усиливаться. Вопрос в её целеполагании и тем самым — в формах. Китай идёт вовне за разнообразнейшими ресурсами, необходимыми для его устойчивого внутреннего развития. Цель в этом. Средства — всё остальное.

При этом средства в массе таковы, что отнестись к ним с восторгом сложно и сочувственному наблюдателю. Если это зарубежный инвестпроект, то осваивать его будет китайский бизнес руками китайских рабочих и на своих условиях, а пренебрежение экологией страны пребывания будет ровно таким, каким только позволят местные власти. Если это долговое финансирование на закупку оборудования (исключительно китайского, разумеется), то малейший сбой с обслуживанием долга повлечёт самые тяжёлые последствия. А если у партнёра имеется интересная интеллектуальная собственность, то слизнут её при малейшей возможности, в этом вопросе Трамп ничего не придумывает и даже не преувеличивает. Не всегда Китай ведёт себя строго описанным образом, но в целом именно такое поведение для него очень типично.

…В общем, холодная политика собственных интересов, как некогда выразился Черчилль совсем по другому поводу. Понять, почему эти интересы именно таковы, большого труда тоже не составит. Полтора без малого миллиарда населения. На территории, не слишком (в пригодной для ведения хозяйства части) для них большой и не слишком баснословно наделённой многими природными ресурсами. А бежать, чтобы не оставаться на месте, приходится очень быстро. На среднесрочном горизонте этот бег вдобавок будет чувствительно осложнён такими вызовами, как экология и демография.

Экологией жертвовали все десятилетия китайского рывка, и дожертвовались до того, что впору — за счёт большой доли тех самых ресурсов, которые всё это время вкладывались в рост, — запускать зелёный национальный проект наивысшей приоритетности. Демография закономерно отражает итоги почти 40 лет политики «одна семья — один ребёнок». Рождаемость за время её реализации упала примерно на треть, при этом в предстоящие 25 лет количество выходящих на пенсию (эхо демографического взрыва конца 1950-х — начала 1980-х годов) будет каждые пять лет увеличиваться примерно на 20%. В итоге демографическая нагрузка, то есть отношение населения в нетрудоспособном возрасте к населению в трудоспособном, к середине века возрастёт примерно в полтора раза.

Очень важно помнить, что модернизационный рывок, который и сейчас продолжается в Китае, всегда и везде был явлением строго одноразовым и имел одну и ту же основу: урбанизация. Экстенсивно вовлечь основную массу сельского населения в гораздо более продуктивную «городскую» экономику действительно можно только один раз. А в Китае процент урбанизации приближается к 60, то есть у этого процесса уже различимо дно.

Обобщить все эти проблемы и перспективы можно так. Спрос Китая на ресурсы будет продолжать расти. Его (как и всего АТР) вес в мировой политике и экономике будет продолжать увеличиваться. Курс на всемерное расширение торговой и в целом экономической экспансии будет продолжаться. Ограничителями последнего процесса будут служить весьма вероятное усиление внутренних социальных противоречий и неустранимые в обозримом будущем недостатки вооружённых сил.

Главный принцип, которым исходя из изложенного будет необходимо руководствоваться при дальнейшем строительстве отношений с Китаем, получается довольно очевидным.

В таких отношениях, как российско-китайские, возникновение многочисленных взаимных зависимостей естественно и неизбежно. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя допускать перекоса баланса зависимостей не в нашу пользу — конвертировать малые преимущества в большие, а потом и подавляющие этот партнёр умеет очень хорошо. Кроме того, следует изо всех сил стремиться, чтобы наши зависимости не были монопольными, особенно долгосрочно (отсутствие диверсификации соответствующего потока), и тем более не проявлялись в жизненно важных сферах (возможность прямого диктата под угрозой неприемлемых последствий прекращения того или иного ресурсного потока).

Если эти условия удастся выполнить, точнее — выполнять на постоянной основе, то объективным предпосылкам, препятствующим многолетнему взаимовыгодному сотрудничеству на равных, браться будет по большому счёту неоткуда.

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