«Цепь трагических случайных обстоятельств»: Путин о крушении Ил-20 в Сирии

Крушение Ил-20 ВКС РФ, произошедшее из-за провокации израильских военных, которые подставили российский самолёт под огонь сирийских ПВО, скорее всего, вызвано цепью трагических случайностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. RT вёл прямую трансляцию.