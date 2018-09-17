«Решили создать демилитаризованную зону в Идлибе»: Путин об итогах переговоров с Эрдоганом в Сочи

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявление по итогам двусторонних переговоров. Лидеры двух стран провели встречу в Сочи, в ходе которой обсудили основные международные вопросы, в том числе ситуацию в Идлибе, который остаётся последним крупным форпостом терорристов в Сирии. RT вёл прямую трансляцию.