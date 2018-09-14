«Время упущенных возможностей»: Лавров об отношениях Москвы и Брюсселя за последние 10 лет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в пленарном заседании Германо-российского форума. Тема его выступления — «Интеграционные процессы в Большой Евразии, перспективы построения общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока». RT вёл прямую трансляцию.