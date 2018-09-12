Путин провёл встречу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном. Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее двусторонних договорённостей, а также экономические и политические вопросы. RT вёл прямую трансляцию.