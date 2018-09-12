Путин провёл встречу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном
В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном. Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее двусторонних договорённостей, а также экономические и политические вопросы. RT вёл прямую трансляцию.
- © Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
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