«Условились провести третью японскую бизнес-миссию на Курилы»: Путин на пресс-конференции с Синдзо Абэ

Переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли конструктивно, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Он отметил, что в рамках переговоров были подписаны различные документы о двустороннем сотрудничестве, в частности меморандум о строительстве аэровокзала на Дальнем Востоке, рамочное соглашение между «Новатеком» и Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам, а также меморандум о сотрудничестве между фондом «Сколково» и IoT Acceleration Consortium. RT вёл прямую трансляцию.