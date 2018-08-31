Двое ранены, преступник обезврежен: неизвестный с ножом напал на прохожих в центре Амстердама

Вооружённый ножом преступник ранил двух прохожих в районе Центрального вокзала Амстердама. Об этом сообщает местная полиция. Нападавшего нейтрализовали прибывшие на место преступления правоохранители. По словам очевидцев, нападению предшествовала драка на платформе. Движение общественного транспорта у здания вокзала ограничено.

Неизвестный с ножом ранил двух прохожих в районе Центрального вокзала Амстердама. Об этом заявили в местной полиции, отметив, что преступник был ранен ответным огнём.

«В ходе инцидента в районе Центрального вокзала Амстердама полиция ранила подозреваемого», — говорится в Twitter местной полиции.

Пострадавшие, включая самого преступника, были доставлены в больницу. О мотивах злоумышленника пока не сообщается. Голландские правоохранители призывают к сотрудничеству с властями всех, кто обладает информацией об инциденте.

«Мотивы преступления у амстердамского Центрального вокзала являются предметом расследования. Рассматриваются все возможные варианты», — сообщила полиция.

Aanleiding steekincident Amsterdam Centraal Station is onderwerp van onderzoek. Daarin wordt alle mogelijke scenario’s meegenomen. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 31 августа 2018 г.

По данным телеканала AT5, который ссылается на свидетелей, нападение было совершено рядом с информационной стойкой в одном из тоннелей под вокзалом. Правоохранители обследуют оставленные в нём сумку и велосипед, сообщает телеканал. Свидетель также рассказал, что преступнику на вид около 30 лет, а один из пострадавших — турист.

Как сообщает NL Times со ссылкой на очевидцев происшествия, драка завязалась на платформе.

Местная полиция добавила, что Центральный вокзал был эвакуирован, а под его путями был перекрыт один тоннель. Кроме того, закрыто трамвайное движение рядом с вокзалом.

Другие случаи нападения

За это лето в Европе было зафиксировано несколько случаев нападений с использованием холодного оружия. Так, 12 июня в Париже марокканец, вооружённый ножом и муляжами огнестрельного оружия, захватил группу заложников. В результате он был обезврежен полицией.

Также по теме Атака в коммуне Трап: два человека погибли в результате нападения с ножом в пригороде Парижа В коммуне Трап, расположенной в 27 километрах к юго-западу от Парижа, мужчина напал с ножом на прохожих. Жертвами атаки стали две...

17 июня в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер женщина с ножом совершила нападение на местных прохожих, выкрикивая «Аллах акбар!», её удалось задержать. 20 июня в городе Тур полицейские задержали 30-летнего мужчину, который намеревался атаковать местных жителей, имея при себе холодное оружие.

23 августа в коммуне Трап на юго-западе Парижа мужчина напал с ножом на прохожих. В результате погибли два человека: мать и сестра преступника. Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

Атаки на прохожих с использованием холодного оружия происходили не только во Франции, но и в других странах Западной Европы. Так, 20 июля в немецком городе Любек 34-летний мужчина иранского происхождения совершил нападение на пассажиров автобуса. Тогда пострадали десять человек.

20 августа в Каталонии мужчина с ножом зашёл в полицейский участок. Он собирался напасть на сотрудников, но был ликвидирован.

Впрочем, нападения с использованием холодного оружия были зафиксированы не только в европейских странах. Так, 23 июля в Оттаве мужчина с ножом попытался напасть на служащего гвардии во время смены караула у здания парламента.

Протесты в Германии

Широкий резонанс вызвало убийство Даниэля Хиллига из немецкого Хемница, в котором полиция подозревает двух мигрантов из Сирии и Ирака. Инцидент произошёл в ночь на 26 августа. Преступление было совершено в ходе уличного фестиваля. Между группами молодых людей началась потасовка, в которой принимали участие до десяти человек, и в результате поножовщины мужчина погиб. Ещё двое немцев попали в больницу.

Уже на следующий день местное отделение правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) устроило митинг на месте преступления, на который пришли около 100 человек. Второй митинг в тот же день организовали местные футбольные фанаты, на него пришли уже около 1000 человек. Протестующие требовали положить конец преступлениям, совершаемым мигрантами.

По сообщениям местных СМИ, митингующие бросали в полицейских бутылки, а позже между ними и сотрудниками правоохранительных органов началась потасовка. При этом отмечается, что в демонстрации участвовали не только футбольные фанаты и правые радикалы, но и обычные жители города, которые были возмущены бездействием полиции по отношению к мигрантам.

Чтобы остановить столкновения, полиции пришлось применить водомёты. Всего в результате беспорядков пострадали 20 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.