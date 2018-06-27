Подготовка Болтона: Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа

В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Они обсудили проблемы двухсторонних отношений, а также затронули ряд международных вопросов, в том числе конфликт в Сирии и украинский кризис. Между тем обе стороны заявили, что главная цель визита Болтона в Москву — подготовка к встрече американского и российского лидеров. Были согласованы время и место проведения саммита, однако эта информация будет обнародована 28 июня.

«Первые шаги»

В Москве состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным. В переговорах в расширенном составе приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и посол США в России Джон Хантсман. Встреча проходила в закрытом для прессы формате и продолжалась около двух часов.

Ещё перед началом переговоров российский президент отметил, что российско-американские отношения переживают не лучшие времена.

«С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме, — заявил президент РФ. — Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами (Джоном Болтоном. — RT): считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах».

Однако он подчеркнул, что визит советника в Россию «вселяет в нас надежду, что мы сможем сделать хотя бы первые шаги» к восстановлению этих отношений. Путин также отметил, что «Россия никогда не стремилась к конфронтации».

В ходе переговоров стороны подняли вопрос о «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году.

«С нашей стороны было чётко заявлено, что российское государство в процессы в США не вмешивалось, не вмешивается и тем более не вмешивалось в выборы 2016 года», — подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тема санкций на переговорах не поднималась, «но затрагивалась общая ситуация, которая вызывает беспокойство в наших двусторонних отношениях». Помощник главы государства также отметил, что ситуация на Украине обсуждалась, но не стала главной на переговорах. Российская сторона в этом контексте заявила о необходимости выполнения Минских соглашений.

Кроме того, президент России пообещал поделиться с Вашингтоном опытом организации чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2026 году на территории США, Мексики и Канады.

Стороны также договорились о времени и месте проведения встречи лидеров России и США. По словам Ушакова, была выбрана некая третья страна, однако других подробностей помощник российского президента не сообщил.

«Мы довольны состоявшимся обменом (мнений. — RT), он был очень полезен именно в контексте подготовки встречи в верхах», — сказал Ушаков.

Именно подготовка саммита на высшем уровне являлась основной задачей визита Болтона, отметил Ушаков. И эта задачи оказалась успешно выполненной, считает помощник президента РФ. Время и место встречи будут объявлены в четверг, 28 июня.

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© Georges DeKeerle

На пресс-конференции по итогам своего визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также отметил, что основной целью его поездки была подготовка к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Критики президента говорят о том, что есть определённые проблемы с организацией такой встречи. Но президент Трамп считает, что такая личная встреча пойдёт на пользу как США, так и России. Она будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире», — заявил Болтон.

Он также отметил важность этого саммита несмотря на то, что переговоры могут не привести к каким-либо конкретным результатам.

«Я ожидаю, что между собой они обсудят проблемы, которые считают наиболее важными, но я не думаю, что мы ждём каких-то конкретных результатов. Я считаю, что важно после длительной паузы между двусторонними саммитами позволить им обсудить все вопросы, какие они пожелают, один на один или в расширенном формате. А мы будем прорабатывать результаты их переговоров», — подчеркнул советник.

«Болтон подаёт знак»

Тот факт, что Джон Болтон приехал в Россию с заявленным желанием США нормализовать отношения с Россией, говорит о важности этой встречи, считает директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв. По его мнению, желание США организовать встречу двух лидеров — это хороший знак.

«Если сам Болтон будет Трампу ассистировать в положительном ключе, то встреча состоится. Мы видим, что он приехал с конкретной целью такую встречу организовать... Какие-то предварительные шаги и идеи были ранее обговорены — это хороший знак. Чем бы эта встреча ни закончилась, но сам её факт — это важный момент», — отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается и доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Он напомнил, что Дональд Трамп ещё до победы на выборах неоднократно говорил о желании наладить диалог с Россией.

«В США сложилась ситуация, когда Трамп и его внешняя политика в отношении России стали заложниками внутриполитической ситуации. Сам Трамп анонсировал своё намерение начать диалог с Россией... На пути желания вставали интересы внутренней политики и, с другой стороны, бюрократический аппарат», — отметил Ярыгин.

В то же время визит чиновника «такого уровня, с консервативной республиканской позицией», говорит о существующем запросе на диалог с Россией, считает эксперт.

«Мне кажется, что Болтон, приехав и проведя встречу, посылает сигнал и своим визитом подтверждает серьёзность намерений администрации относительно диалога с Россией», — заключает Ярыгин.

Напомним, что последняя встреча лидеров государств состоялась в рамках саммита АТЭС 11 ноября 2017 года. Тогда по итогам общения лидеры одобрили совместное заявление по Сирии.