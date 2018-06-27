«Цель встречи — заложить основу для диалога двух президентов»: Болтон об итогах визита в Москву

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон провёл пресс-конференцию по итогам визита в Москву. В среду, 27 июня, представитель Белого дома встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе дискуссий обсуждались пути улучшения двусторонних отношений, а также возможность встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. RT вёл прямую трансляцию.