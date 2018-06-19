Путин сделал заявление по итогам заседания Высшего госсовета в Минске

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RT
Президент России Владимир Путин сделал заявление по итогам заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске. Делегации РФ и Белоруссии обсудили несколько вопросов, в частности программу согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и приоритетные направления развития Союзного государства на 2018—2022 годы. RT вёл прямую трансляцию.
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