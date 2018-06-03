Обстановка на месте стрельбы в Берлинском кафедральном соборе

В воскресенье, 3 июня, полицейский открыл огонь по дебоширу в здании Берлинского кафедрального собора. По сообщению берлинской полиции, один из сотрудников Кафедрального собора вызвал экстренные службы из-за того, что заметил человека с ножом. В этот момент внутри собора было порядка 100 человек. В ходе инцидента ранения получили как нарушитель правопорядка, так и полицейский. Подозреваемый — 53-летний мужчина. Полиция не считает произошедшее терактом. RT ведёт прямую трансляцию с места происшествия.