«Не теряем надежды»: Небензя о работе над проектом заявления Совбеза ООН по ситуации на востоке Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провёл пресс-конференцию по случаю перехода председательства в международном органе всемирной организации к РФ. В ближайший месяц Россия будет возглавлять Совет Безопасности ООН. Как ранее заявлял российский дипломат, приоритетным вопросом на ближайшем заседании станет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. RT вёл прямую трансляцию.