«Не теряем надежды»: Небензя о работе над проектом заявления Совбеза ООН по ситуации на востоке Украины
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провёл пресс-конференцию по случаю перехода председательства в международном органе всемирной организации к РФ. В ближайший месяц Россия будет возглавлять Совет Безопасности ООН. Как ранее заявлял российский дипломат, приоритетным вопросом на ближайшем заседании станет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. RT вёл прямую трансляцию.
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