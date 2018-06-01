Спецслужбы не владели информацией: США сняли санкции с подозреваемого в связях с мафией российского юриста

В распоряжении RT оказалась переписка между российским адвокатом Вадимом Лялиным и представителями Минфина США. В 2013 году казначейство включило его в санкционный список по подозрению в связи с международной преступной группировкой «Братский круг», объединяющей криминальных лидеров постсоветского пространства, в том числе самого известного вора в законе Шакро Молодого. В течение четырёх лет юрист доказывал чиновникам свою непричастность к сообществу. В итоге ведомство удалило из списка Лялина и ещё четырёх человек, а также название — «Братский круг». Оставшиеся под санкциями криминальные авторитеты объединены в новую группу — «Воры в законе». Эксперты отмечают, что американские власти, не обладая достаточной информацией, включают в санкционные списки всех без разбора.

О группировке «Братский круг» стало известно в июле 2011 года, когда Барак Обама, занимавший в то время пост президента США, подписал распоряжение №13581 «Блокирование собственности транснациональных криминальных группировок» в рамках Стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью.

В документ были включены четыре преступные организации: мексиканская «Лос-Зетас», японская «Якудза», итальянская «Каморра» и ранее неизвестная российская группировка «Братский круг», которую американцы также называли в документах «Семья одиннадцати», «Двадцатка» и «Московский центр». На момент публикации распоряжения ни Минюст США, ни ФБР не комментировали состав внезапно появившегося криминального сообщества.

Однако американские чиновники поясняли, что в «Братский круг» входят ключевые лица евразийских преступных групп, которых объединяет идеология воров в законе.

В официальном разъяснении к распоряжению были упомянуты всего две фамилии: хакера Сергея Ястремского (Максик) и Семёна Могилевича, который на тот момент входил в список ФБР «Десять наиболее разыскиваемых преступников».

В 2013 году стало известно, что в «Братский круг» включены 12 человек, среди которых известные воры в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), Владимир Вагин (Вагон), Камчибек Кольбаев (Камчи), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), российский певец Григорий Лепс и адвокат Вадим Лялин. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло их в список «Специально назначенные граждане». Для них был закрыт въезд в США, наложен запрет на любые финансовые и торговые транзакции на территории страны, а также заморожены счета и ограничено их право на распоряжение недвижимостью.

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«Новость о том, что я попал в санкционный список, мне сообщили, когда я показывал учебный центр специального назначения братства краповых беретов «Витязь» американским журналистам. Я сказал им: «Вы берёте интервью у человека, подпавшего под санкции вашего правительства по непонятным причинам». Они удивились. Некоторые даже посмеялись», — вспоминает Лялин.

Переписка с Минфином США

Узнав о включении своего имени в санкционный список, адвокат написал в Минфин США письмо, в котором ходатайствовал о пересмотре решения. В ответ ведомство попросило Лялина подтвердить его статус адвоката, предоставить документы о трудовой деятельности, информацию о счетах и активах, имущественном интересе и поездках в США. Данные сведения Минфин запрашивал, обещая рассмотреть ходатайство об исключении юриста из санкционного списка.

«Я собрал более 500 листов документов всего моего жизненного пути и отправил в Минфин США посылкой с описью, — рассказывает Лялин. — Меня уведомили, что посылка получена, но оказалось, что не хватает каких-то копий документов, и меня попросили ещё раз прислать весь пакет. Я вежливо ответил, что это слишком хлопотно — переводить и заверять такое количество бумаг у нотариуса, и предложил им почитать про меня в интернете или прислать представителя, с которым можно было бы провести беседу».

Переписка между представителями казначейства и Лялиным велась в течение четырёх лет. Чиновники пытались выяснить, в каких отношениях адвокат состоял с членами «Братского круга».

Так, в одном из писем представители Минфина писали: «Пожалуйста, опишите все особенности взаимоотношений, которые у Вас возникли с… любые юридические лица, которые были под руководством или контролировались... были филиалом, а также любые сведения о других организациях или лицах, которые внесены в список «Специально указанные граждане» и занесены в чёрный список».

Впрочем, юрист им ничем помочь не мог. По словам Лялина, никакой информации Минфину США он не предоставлял, поскольку ни с кем из членов «Братского круга» на тот момент уже не общался, а все сведения о прежних контактах можно найти в интернете.

«Подобные действия — попытка вербовки»

«Я настаивал, что включение меня в санкционный список — это ошибка, и предлагал эту ошибку исправить», — говорит Лялин.

По словам экспертов, разведки западных стран ведут активную вербовочную работу — как силами своих кадровых сотрудников, так и через посредников. Известен целый ряд случаев, когда иностранные спецслужбы предлагали нашим гражданам, включённым в чёрные списки, вывести их из-под санкций в обмен на сотрудничество и передачу секретной информации.

По мнению ветерана Службы внешней разведки Михаила Богданова, подобные действия со стороны иностранных государств в отношении российских граждан являются шантажом.

«Просто так спецслужбы не готовы ничего давать и идти на уступки. Любое их положительное решение необходимо заслужить, поработав на них. Поэтому можно считать подобные действия попыткой вербовки», — уверен эксперт.

В декабре 2017 года ведомство обновило санкционный список. В официальном документе, опубликованном на сайте Минфина США, сообщалось, что из него были удалены все названия криминальной структуры, которая появилась в санкционных списках ведомства в 2013 году. Так, из списка исчезли: «Братский круг», «Семья одиннадцати», «Двадцатка» и «Московский центр».

Вместо них появилось новое название «Воры в законе», а также новый состав членов преступной организации. В неё вошли ранее включённые в список шесть человек из так называемого «Братского круга», а также до этого не фигурировавшие в перечне российские предприниматели Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и Рубен Татулян (Робсон), а также воры в законе Юрий Пичугин (Пичуга) и Владимир Тюрин (Тюрик).

Татуляна и Тохтахунова американские власти заподозрили в оказании юридических услуг и материальной поддержке ворам в законе. Из материалов, опубликованных на сайте Минфина США следует, что Татулян является акционером и председателем совета директоров ЗАО «СПА-Отель Весна», а также ООО «Новый век-Медиа» (находится в стадии ликвидации). Тохтахунов известен как президент «Отечественного футбольного фонда», а также экс-владелец закрытых московских казино «Метрополь», «Европа» и «Азия».

Пичугин и Тюрин, по мнению представителей казначейства, являются коронованными ворами в законе, которые действуют от имени остальных воров.

При этом из санкционного списка исключили Лялина, а также ещё четырёх человек. Однако доказать свою непричастность к «Братскому кругу» удалось только ему. Остальные вышли из-под санкций, так как умерли или отбывали срок в тюрьме. Так, вор в законе Тимур Мирзоев (Свердловский) умер, другой вор в законе Алманбет Анапияев (Алайский) был убит. Нижегородский криминальный авторитет Владимир Вагин (Вагон) в 2016 году был осужден на 7,5 лет и этапирован в колонию строгого режима.

Артур Бадалян, о котором Минфину США было известно лишь то, что он являлся владельцем туристической компании «Fasten Tourism LLC», также был исключен из списка вместе с фирмой. Ранее ведомство утверждало, что через эту организацию лидеры «Братского круга» совершали поездки и перевозили деньги.

RT направил запрос в компанию «Fasten Tourism LLC», однако там оперативно ответить не смогли.

«Представители Минфина США признали, что «Братского круга» как такового больше нет, — комментирует адвокат. — Они поняли свою ошибку и исправили её».

Выдуманное сообщество

По словам бывшего следователя по особо важным делам Александра Ларионова, в России не существовало криминальной группировки, в которую бы входили все перечисленные в санкционном списке Минфина США лица. У всех «представителей» так называемого «Братского круга» были свои экономические интересы, которые не пересекались и не были ограничены данным объединением.

«Это полностью выдуманное американскими властями сообщество, и в конечном итоге они сами признали, что его не существует, исключив «Братский круг» из санкционного списка, — комментирует Ларионов. — Учитывая, что юристу удалось доказать с помощью документов свою непричастность к этой организации, получается, что американские спецслужбы не обладали достаточной информацией изначально, когда включали его туда».

Более того, по словам Ларионова, участие в организованной преступной группе, как это хотели представить власти США, наказывается уголовно во многих странах (в том числе и в России).

«В связи с этим, особенно абсурдно выглядит включение и причисление к подобным спискам лица, обладающего адвокатским статусом, — поясняет эксперт. — Важно отметить, что в самой Америке нередки случаи, когда адвокаты, представляющие интересы местных преступных кланов, действительно входят в сами эти кланы, однако власти официально не придают им такой статус, поскольку это противоречило бы так называемым демократическим принципам».

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Несмотря на то, что американские власти официально признали, что «Братского круга» не существует, в санкционном списке Минфина США до сих пор числится певец Григорий Лепс. Американское правительство обвинило его в связи с «Братским кругом» в 2013 году. Сам Лепс тогда заявил, что «американцы должны выкопать Фрэнка Синатру и посадить его в тюрьму», так как в США Синатру называли «любимым певцом мафии».

Как сообщили RT в Управлении контртеррористической и финансовой разведки Минфина США, OFAC не комментирует решения об исключении из санкционного списка граждан, а также не отвечает на вопросы о взаимодействии с ними или их представителями.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) имеет установленный процесс для получения запросов от лиц, желающих быть удалёнными из списка специально назначенных граждан и списка заблокированных лиц», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что OFAC может повторно внести в список тех, кто по их данным, занимается транснациональной организованной преступностью.