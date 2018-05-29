Пресс-подход Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске. Стороны обсуждали совместную работу на международных площадках и подписали соглашение по визам на время чемпионата мира по футболу, который пройдёт в РФ. Это первая рабочая поездка Лаврова после переназначения на пост руководителя российского внешнеполитического ведомства. RT вёл прямую трансляцию.