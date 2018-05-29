Пресс-подход Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии

Короткая ссылка
RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Минске. Стороны обсуждали совместную работу на международных площадках и подписали соглашение по визам на время чемпионата мира по футболу, который пройдёт в РФ. Это первая рабочая поездка Лаврова после переназначения на пост руководителя российского внешнеполитического ведомства. RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить