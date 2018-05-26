Путин и Абэ проводят сеанс связи с МКС

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RT
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ беседуют с экипажем МКС. Также лидеры проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. Абэ прибыл в Россию с официальным визитом в пятницу, 25 мая, и принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Кроме того, Путин и Абэ в субботу открывают перекрёстный год России и Японии. RT ведёт прямую трансляцию.

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