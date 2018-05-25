«От Атлантики до Тихого океана»: в рамках ПМЭФ проходят теледебаты RT

На площадке Петербургского международного экономического форума стартовали теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия». Дискуссия будет посвящена развитию сотрудничества на всей территории Евразии. Спикеры расскажут, какие плюсы и минусы интеграции видят партнёры с Востока и Запада. В дебатах принимают участие председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, декан факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков и другие. Модератор дискуссии — ведущий RT Питер Лавелль. RT ведёт прямую трансляцию.