Президент России Владимир Путин принимает в Петербурге лидера Франции Эммануэля Макрона

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RT
В Санкт-Петербурге начались переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидеры, как ожидается, обсудят широкий спектр международных тем — иранское досье, ситуацию на Украине, урегулирование конфликта в Сирии и другие. Встреча глав государств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. RT ведёт прямую трансляцию.

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