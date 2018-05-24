Президент России Владимир Путин принимает в Петербурге лидера Франции Эммануэля Макрона

В Санкт-Петербурге начались переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидеры, как ожидается, обсудят широкий спектр международных тем — иранское досье, ситуацию на Украине, урегулирование конфликта в Сирии и другие. Встреча глав государств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. RT ведёт прямую трансляцию.