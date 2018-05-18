Авиакатастрофа на Кубе: Boeing с более чем 100 пассажирами на борту разбился при взлёте в аэропорту Гаваны

Пассажирский самолёт Boeing 737-200 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, выполнявший внутренний рейс из Гаваны в провинцию Ольгин, потерпел крушение при взлёте. На борту воздушного судна находились более 100 человек. Сообщается, что авиалайнер был арендован у мексиканской авиакомпании Damojh и управлялся иностранным экипажем. На место катастрофы прибыл председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, заявивший о большом числе жертв трагедии. В то же время официальной информации о количестве погибших и раненых пока нет.

В пятницу, 18 мая, в аэропорту Гаваны при взлёте разбился самолёт Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолёт потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Власти Кубы уже подтвердили факт крушения.

«В 12:08 Boeing 737-200, арендованный Cubana de Aviacion, с иностранным экипажем и 104 пассажирами на борту, совершавший перелёт из Гаваны в Ольгин рейсом DMJ 0972, упал на землю в момент взлёта», — сообщили в официальном печатном органе Центрального комитета Коммунистической партии Кубы — газете Granma.

Отмечается, что самолёт рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и населённым пунктом Сантьяго-де-лас-Вегас. На месте происшествия находятся экстренные службы.

Портал Cubanet уточняет, что потерпевший крушение самолёт принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.

Официальные данные по числу жертв катастрофы пока отсутствуют. СМИ сообщали, что на борту воздушного судна находились более ста человек. Так, по данным сайта Infobae, на борту разбившегося кубинского Boeing находились 104 человека. Издание Cibercuba со ссылкой на журналиста кубинского радио Radio Rebelde Габриэля Сильву пишет, что на борту находились 107 человек, не считая членов экипажа, отмечает РИА Новости.

До поступления официального подтверждения о том, что пунктом назначения Boeing 737 был аэропорт в кубинской провинции Ольгин на востоке острова, появлялась информация, что самолёт выполнял международный рейс. При этом CNN сообщал, что Boeing мог направляться в Гайану.

На место крушения прибыл председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Ещё до прибытия на место происшествия глава Кубы заявил о «большом числе» жертв катастрофы в аэропорту Гаваны.

«Произошёл прискорбный авиаинцидент. Новости не обнадёживают, вероятно, число жертв велико», — цитирует AFP Диаса-Канеля.

В то же время свидетели крушения Boeing 737 заявили о выживших, которых перевозили на каретах скорой помощи, передаёт The Associated Press.

Пока неизвестно, есть ли среди погибших иностранцы. Эту информацию выясняют экстренные службы Республики Куба, а также консульские отделы. Так, секретарь посольства России на Кубе Надежда Сергиева заявила, что дипмиссия находится в постоянном контакте с властями страны, чтобы узнать, были ли россияне на борту разбившегося лайнера.

«Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — приводит её слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин направил кубинскому лидеру соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Гаваны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — отмечается в сообщении.

Кубинские власти уточнили, что инцидент не привёл к нарушению работы аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. По сообщению главы Корпорации гражданской авиации Кубы Роберто Пенья Сампера, аэропорт продолжает работу.

В свою очередь, представители компании Boeing сообщили, что мониторят ситуацию в связи с крушением самолёта на Кубе.