«Тем для обсуждения нет»: Яковенко об отсутствии диалога в военной сфере между Москвой и Лондоном

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко ответил на вопросы журналистов. В Соединённом Королевстве продолжается расследование обстоятельств отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на то что в результате атаки пострадали россияне, Лондон отказывает Москве в доступе к ним. Более того, их местонахождение не раскрывается. Накануне местные СМИ сообщили, что следователи допрашивают Сергея Скрипаля, в частности их интересуют его контакты с представителями западных спецслужб. Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с тем, что Великобритания не желает сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента. RT вёл прямую трансляцию.