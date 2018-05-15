«США и европейские участники ОБСЕ должны высказаться без двойных стандартов»: Лавров об атаке СБУ на РИА Новости Украина

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RT
В Москве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Филиппин Алана Питера Каетано. Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых между лидерами двух стран в 2017 году. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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