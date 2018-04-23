«Открывать огонь по детям недопустимо»: как в мире отреагировали на гибель 15-летнего подростка в секторе Газа

Жертвами массовых демонстраций на границе сектора Газа стали уже около 40 человек, более пяти тысяч палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией. При этом порядка 1500 жителей Газы получили огнестрельные ранения. Особый резонанс в мире вызвала гибель 15-летнего подростка Мухаммада Аюба, которая случайно попала на камеру. Сообщается, что его убили выстрелом в голову израильские военные. В Тель-Авиве же возлагают всю ответственность на самих протестующих и на лидеров палестинского движения ХАМАС. В связи с инцидентом проводится расследование. RT удалось поговорить с запечатлевшим гибель юноши оператором, который рассказал о последних секундах жизни 15-летнего палестинца.

Вот уже три недели на границе сектора Газа продолжаются многотысячные демонстрации в рамках протестной акции «Великий марш возвращения». По последним данным, с 30 марта в столкновениях палестинцев с израильской армией погибли 39 человек, в том числе несовершеннолетние, более пяти тысяч жителей пострадали. При этом около полутора тысяч человек получили огнестрельные ранения, ещё более 2100 демонстрантов пострадали от слезоточивого газа и резиновых пуль со стальным сердечником.

Как заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра, утром в понедельник, 23 апреля, в больнице скончался 18-летний палестинец, получивший ранения в столкновениях с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) две недели назад. Аль-Кедра также рассказал РИА Новости, что накануне от полученных ран умер ещё один молодой человек в возрасте 23 лет.

В минувшие выходные на камеру попало убийство 15-летнего палестинского подростка, участвовавшего в акции протеста. Сообщается, что Мухаммад Ибрагим Аюб был застрелен в голову бойцами ЦАХАЛ во время беспорядков на границе сектора Газа.

Каналу RT удалось пообщаться с автором опубликованной видеозаписи. По словам Абдулхакима Абу Рияша, погибший юноша не был вооружён и не угрожал израильским военнослужащим.

«Как и многие другие, Мухаммад просто принимал участие в «Великом марше возвращения». Он не представлял для израильских вооружённых сил никакой опасности. Этот 15-летний ребенок не мог быть угрозой для солдат, тем более что они стояли в ста или двухстах метрах за ограждением», — заявил Абу Рияш.

«Когда Мухаммад попал в объектив моей камеры, у него в руках не было ни камней, ни рогатки, ни ножа. Он вёл себя точно так же, как все остальные демонстранты», — отметил оператор.

После инцидента Армия обороны Израиля разместила в официальном Twitter-аккаунте фотографию с изображением палестинцев в непосредственной близости от ограждения на границе сектора Газа и заявила, что вина за гибель Аюба лежит на палестинском движении ХАМАС, которое якобы использует детей для проведения терактов.

During yesterday’s riots, in which approximately 10,000 Palestinians participated, the terror organizations in the Gaza Strip, headed by Hamas, continued to use civilians, including youth and children, as a disguise for different terror acts to damage security infrastructures pic.twitter.com/N5V1CRfe9S — IDF (@IDFSpokesperson) 21 апреля 2018 г.

«В ходе вчерашних беспорядков, в которых приняли участие около 10 000 палестинцев, террористические организации в секторе Газа во главе с ХАМАС продолжили использовать гражданских лиц, включая детей и молодёжь, в качестве прикрытия для совершения террористических актов, направленных на повреждение инфраструктуры безопасности», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Эту позицию поддержал и министр обороны Израиля Авигдор Либерман, который возложил вину за гибель 15-летнего юноши на руководство ХАМАС и призвал жителей Газы не подходить к установленной границе.

האשמים היחידים במות הנער בן ה-15 בעזה הם ראשי חמאס. אותם מנהיגים פחדנים שמסתתרים מאחורי נשים וילדים ושולחים אותם קדימה כמגן אנושי, כדי שהם יוכלו להמשיך לחפור מנהרות ולבצע פעולות טרור נגד מדינת ישראל. אני שב ואומר לתושבי עזה. סגולה לאריכות ימים: אל תתקרבו לגדר. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 21, 2018

«Вину за смерть 15-летнего мальчика в секторе Газа несут исключительно лидеры ХАМАС. Эти трусы прячутся за спинами женщин и детей и используют их в качестве живого щита, чтобы иметь возможность и дальше рыть наступательные тоннели и совершать теракты против государства Израиль. Жители Газы, если хотите жить долго, не приближайтесь к ограждению», — написал Либерман в Twitter.

В то же время убийство несовершеннолетнего палестинца осудили многие представители международной общественности. В частности, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов указал израильским властям на недопустимость подобных инцидентов.

🔴 It is OUTRAGEOUS to shoot at children! How does the killing of a child in #Gaza today help #peace? It doesn’t! It fuels anger and breeds more killing. #Children must be protected from #violence, not exposed to it, not killed! This tragic incident must be investigated. — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 20 апреля 2018 г.

«Открывать огонь по детям НЕДОПУСТИМО! Каким образом сегодняшнее убийство ребёнка в Газе способствует установлению мира?.. Необходимо провести расследование этого трагического инцидента», — отметил болгарский дипломат.

Позднее в Армии обороны Израиля заявили о начале расследования гибели подростка.

В то время как многие страны мира осуждают проводимую израильскими властями силовую политику в секторе Газа, США уже дважды заблокировали проект заявления и резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Газе.

«Очень жаль, что несколько минут назад одна из 15 стран выступила против, хотя 14 стран были готовы принять заявление. Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США», — заявил 7 апреля постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Между тем 20 апреля спецпредставитель президента США по международным переговорам Джейсон Гринблатт отметил, что палестинцы имеют право на проведение акций протеста, и призвал организаторов демонстраций не допускать эскалации обстановки.

Palestinians in Gaza have the right to protest their dire humanitarian circumstances. Organizers & leaders should focus on that message, not stoke the potential for more violence with firebombs & flaming kites, and must keep a safe distance from the border. The cost of these…1/4 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 19 апреля 2018 г.

«Палестинцы в Газе имеют право на протест против жутких гуманитарных условий. Организаторы и лидеры должны сосредоточиться на этом посыле, а не подогревать эскалацию насилия при помощи бутылок с зажигательной смесью и зажжённых бумажных змеев. Они должны оставаться на безопасном расстоянии от границы», — написал Гринблатт.

Он добавил также, что гибель Мухаммада Аюба не должна спровоцировать новую волну насилия.

A full investigation by Israel of Mohammed Ayoub’s death is underway so that we will be able to understand what happened. As we mourn the tragic loss of a young life, we must all resolve to avoid causing more suffering by responses to his death. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 20 апреля 2018 г.

«Израиль проводит полное расследование обстоятельств смерти Мухаммада Аюба, чтобы мы могли понять, что произошло. Скорбя о трагической гибели молодого человека, мы все должны проявить решимость и не допустить новых страданий из-за реакции на его смерть», — заявил Гринблатт.

В понедельник, 23 апреля, с осуждением действий израильской армии в секторе Газа выступил МИД Франции. В Париже призвали Тель-Авив к сдержанности и соразмерному применению силы, как того требует международное гуманитарное право.

«Франция вновь осуждает неизбирательное применение огнестрельного оружия израильской армией против участников манифестаций в Газе и выражает сожаление в связи с пятью новыми жертвами», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, израильская сторона отвергает подобные обвинения и призывы к международному расследованию ситуации в Газе, а применение огнестрельного оружие бойцами ЦАХАЛ обосновывается необходимостью защиты государственной границы.