«Открывать огонь по детям недопустимо»: как в мире отреагировали на гибель 15-летнего подростка в секторе Газа

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RT
Жертвами массовых демонстраций на границе сектора Газа стали уже около 40 человек, более пяти тысяч палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильской армией. При этом порядка 1500 жителей Газы получили огнестрельные ранения. Особый резонанс в мире вызвала гибель 15-летнего подростка Мухаммада Аюба, которая случайно попала на камеру. Сообщается, что его убили выстрелом в голову израильские военные. В Тель-Авиве же возлагают всю ответственность на самих протестующих и на лидеров палестинского движения ХАМАС. В связи с инцидентом проводится расследование. RT удалось поговорить с запечатлевшим гибель юноши оператором, который рассказал о последних секундах жизни 15-летнего палестинца.

Вот уже три недели на границе сектора Газа продолжаются многотысячные демонстрации в рамках протестной акции «Великий марш возвращения». По последним данным, с 30 марта в столкновениях палестинцев с израильской армией погибли 39 человек, в том числе несовершеннолетние, более пяти тысяч жителей пострадали. При этом около полутора тысяч человек получили огнестрельные ранения, ещё более 2100 демонстрантов пострадали от слезоточивого газа и резиновых пуль со стальным сердечником.

Как заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра, утром в понедельник, 23 апреля, в больнице скончался 18-летний палестинец, получивший ранения в столкновениях с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) две недели назад. Аль-Кедра также рассказал РИА Новости, что накануне от полученных ран умер ещё один молодой человек в возрасте 23 лет.

В минувшие выходные на камеру попало убийство 15-летнего палестинского подростка, участвовавшего в акции протеста. Сообщается, что Мухаммад Ибрагим Аюб был застрелен в голову бойцами ЦАХАЛ во время беспорядков на границе сектора Газа.

Каналу RT удалось пообщаться с автором опубликованной видеозаписи. По словам Абдулхакима Абу Рияша, погибший юноша не был вооружён и не угрожал израильским военнослужащим.

«Как и многие другие, Мухаммад просто принимал участие в «Великом марше возвращения». Он не представлял для израильских вооружённых сил никакой опасности. Этот 15-летний ребенок не мог быть угрозой для солдат, тем более что они стояли в ста или двухстах метрах за ограждением», — заявил Абу Рияш.

«Когда Мухаммад попал в объектив моей камеры, у него в руках не было ни камней, ни рогатки, ни ножа. Он вёл себя точно так же, как все остальные демонстранты», — отметил оператор.

После инцидента Армия обороны Израиля разместила в официальном Twitter-аккаунте фотографию с изображением палестинцев в непосредственной близости от ограждения на границе сектора Газа и заявила, что вина за гибель Аюба лежит на палестинском движении ХАМАС, которое якобы использует детей для проведения терактов.

«В ходе вчерашних беспорядков, в которых приняли участие около 10 000 палестинцев, террористические организации в секторе Газа во главе с ХАМАС продолжили использовать гражданских лиц, включая детей и молодёжь, в качестве прикрытия для совершения террористических актов, направленных на повреждение инфраструктуры безопасности», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Эту позицию поддержал и министр обороны Израиля Авигдор Либерман, который возложил вину за гибель 15-летнего юноши на руководство ХАМАС и призвал жителей Газы не подходить к установленной границе.

«Вину за смерть 15-летнего мальчика в секторе Газа несут исключительно лидеры ХАМАС. Эти трусы прячутся за спинами женщин и детей и используют их в качестве живого щита, чтобы иметь возможность и дальше рыть наступательные тоннели и совершать теракты против государства Израиль. Жители Газы, если хотите жить долго, не приближайтесь к ограждению», — написал Либерман в Twitter.

В то же время убийство несовершеннолетнего палестинца осудили многие представители международной общественности. В частности, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов указал израильским властям на недопустимость подобных инцидентов.

«Открывать огонь по детям НЕДОПУСТИМО! Каким образом сегодняшнее убийство ребёнка в Газе способствует установлению мира?.. Необходимо провести расследование этого трагического инцидента», — отметил болгарский дипломат.

Позднее в Армии обороны Израиля заявили о начале расследования гибели подростка.

В то время как многие страны мира осуждают проводимую израильскими властями силовую политику в секторе Газа, США уже дважды заблокировали проект заявления и резолюцию Совбеза ООН по ситуации в Газе.

«Очень жаль, что несколько минут назад одна из 15 стран выступила против, хотя 14 стран были готовы принять заявление. Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США», — заявил 7 апреля постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Между тем 20 апреля спецпредставитель президента США по международным переговорам Джейсон Гринблатт отметил, что палестинцы имеют право на проведение акций протеста, и призвал организаторов демонстраций не допускать эскалации обстановки.

«Палестинцы в Газе имеют право на протест против жутких гуманитарных условий. Организаторы и лидеры должны сосредоточиться на этом посыле, а не подогревать эскалацию насилия при помощи бутылок с зажигательной смесью и зажжённых бумажных змеев. Они должны оставаться на безопасном расстоянии от границы», — написал Гринблатт.

Он добавил также, что гибель Мухаммада Аюба не должна спровоцировать новую волну насилия.

«Израиль проводит полное расследование обстоятельств смерти Мухаммада Аюба, чтобы мы могли понять, что произошло. Скорбя о трагической гибели молодого человека, мы все должны проявить решимость и не допустить новых страданий из-за реакции на его смерть», — заявил Гринблатт.

В понедельник, 23 апреля, с осуждением действий израильской армии в секторе Газа выступил МИД Франции. В Париже призвали Тель-Авив к сдержанности и соразмерному применению силы, как того требует международное гуманитарное право.

«Франция вновь осуждает неизбирательное применение огнестрельного оружия израильской армией против участников манифестаций в Газе и выражает сожаление в связи с пятью новыми жертвами», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, израильская сторона отвергает подобные обвинения и призывы к международному расследованию ситуации в Газе, а применение огнестрельного оружие бойцами ЦАХАЛ обосновывается необходимостью защиты государственной границы.

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